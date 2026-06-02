La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia si prepara a celebrare il cinquantesimo anniversario, previsto per il 2026. La manifestazione, che si svolge ogni due anni, aprirà una nuova fase della sua storia con un evento speciale dal 4 al 6 settembre. La rassegna, dedicata all’arte del ferro, ha visto crescere la sua importanza nel corso degli anni, attirando artisti e visitatori da diverse parti d’Europa. La celebrazione sarà l’occasione per ripercorrere mezzo secolo di attività.

La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia apre una nuova fase della sua storia e si prepara a celebrare un anniversario di valore: i 50 anni dalla nascita della manifestazione, che saranno festeggiati con un evento speciale in programma dal 4 al 6 settembre 2026. L’ultima edizione, la XXVI Biennale Europea d’Arte Fabbrile, si è svolta nel settembre 2025 e ha confermato la forza attrattiva della manifestazione, con oltre 350 fabbri presenti, più di 250 iscritti al Campionato di Forgiatura, migliaia di visitatori italiani e internazionali e un programma articolato tra forge, mostre, concorsi, incontri, installazioni e iniziative diffuse nel borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’anno d’oro del ferro. Verso un evento speciale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Laura Pausini - 16 MARZO con Achille Lauro (Official Video)

Notizie e thread social correlati

“A cura di Paola”, torna l’evento nel segno di Paola Marella per sostenere la lotta contro il cancro. Quest’anno ci sarà un suo “archivio” specialeIl 5 maggio 2026 a Milano si svolge un evento benefico dedicato a sostenere la lotta contro il cancro.

Tiziano Ferro fa emozionare per quel gesto speciale alle prove del tour: il video diventa virale su tutti i socialDurante le prove di un tour, un artista ha compiuto un gesto che ha emozionato il pubblico online.

Temi più discussi: L'anno d'oro di Dimarco: mvp, re degli assist, anima nerazzurra; 50 anni insieme: lunedì 25 maggio, il Comune di Genova festeggia le nozze d'oro di 2.200 coppie; Le prime volte, 10 gol, due trofei e un futuro interista: l'anno d'oro di Pio Esposito; L’anno d’oro del ferro. Verso un evento speciale.

#Champions d'oro per la #Roma: incassi triplicati rispetto ad un anno fa e più appeal sul mercato x.com

Come pensi che sarebbe diverso il mondo se l'oro non fosse mai esistito? reddit

Royal wedding 2026: l’anno d’oro delle nozze aristocraticheIl 2026 sarà un anno molto intenso per i matrimoni vip in generale ma soprattutto per i matrimoni reali. Un’intera generazione di giovani aristocratici, eredi di dinastie europee e famiglie reali ... ilgiornale.it

Le pensioni d’oro dei politici, in quattro anni aumento del 20%: ora si vola verso i 4,5 milioniPerugia, 23 gennaio 2026 – Nel giro di quattro anni il costo delle super pensioni dei politici nostrani è aumentato di 700mila euro: un incremento monstre, stabilito dalla legge, sul quale la Regione ... lanazione.it