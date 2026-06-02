L’anno d’oro del ferro Verso un evento speciale

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia si prepara a celebrare il cinquantesimo anniversario, previsto per il 2026. La manifestazione, che si svolge ogni due anni, aprirà una nuova fase della sua storia con un evento speciale dal 4 al 6 settembre. La rassegna, dedicata all’arte del ferro, ha visto crescere la sua importanza nel corso degli anni, attirando artisti e visitatori da diverse parti d’Europa. La celebrazione sarà l’occasione per ripercorrere mezzo secolo di attività.

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La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia apre una nuova fase della sua storia e si prepara a celebrare un anniversario di valore: i 50 anni dalla nascita della manifestazione, che saranno festeggiati con un evento speciale in programma dal 4 al 6 settembre 2026. L’ultima edizione, la XXVI Biennale Europea d’Arte Fabbrile, si è svolta nel settembre 2025 e ha confermato la forza attrattiva della manifestazione, con oltre 350 fabbri presenti, più di 250 iscritti al Campionato di Forgiatura, migliaia di visitatori italiani e internazionali e un programma articolato tra forge, mostre, concorsi, incontri, installazioni e iniziative diffuse nel borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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