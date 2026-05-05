Il 5 maggio 2026 a Milano si svolge un evento benefico dedicato a sostenere la lotta contro il cancro. La manifestazione torna nel segno di Paola Marella, architetta e volto televisivo scomparsa il 20 settembre 2025 a 61 anni. Quest’anno, l’evento presenta anche un archivio speciale dedicato alla sua memoria. La giornata prevede iniziative e momenti di raccolta fondi a favore di cause legate alla lotta contro la malattia.

Milano, 5 maggio 2026 – Torna l’evento benefico nel segno di Paola Marella, l’architetta milanese e volto tv scomparsa il 20 settembre 2025 a 61 anni. Dotata di un’eleganza innata, appassionata di moda, design, bellezza. Marella era una donna di grande garbo ma una pioniera del piccolo schermo. Aveva cominciato a lavorare nel campo immobiliare alla fine degli anni Ottanta. Poi, nel 1993, aveva aperto una sua società. Poi la svolta: nel 2007 venne scelta da Real Time per condurre il primo reality dedicato alla casa, sdoganando di fatto un nuovo genere televisivo e diventando un volto familiare (riconoscibilissimo anche per il celebre ciuffo bianco) per migliaia di telespettatori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “A cura di Paola”, torna l’evento nel segno di Paola Marella per sostenere la lotta contro il cancro. Quest’anno ci sarà un suo “archivio” speciale

Notizie correlate

Torna il K-Day, a Castions di Strada l'evento musicale per sostenere la cura oncologicaTorna con la quarta edizione il K-Day, l’evento musicale che coinvolge un’intera comunità e che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle...

Paola Barale torna a condurre in tv dopo 20 anni: in coppia con Paola Perego a ‘Citofonare Rai2’Roma, 3 aprile 2026 – Dopo oltre vent’anni lontana dalla conduzione televisiva, Paola Barale torna protagonista su Rai2.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: L'evento della Fondazione Paola Marella; A cura di Paola 2026: evento di shopping solidale per la Fondazione Marella; Solidarietà e Design a Milano: torna A cura di Paola per la Fondazione Paola Marella; A cura di Paola Milano, evento solidale.

A cura di Paola, torna l’evento nel segno di Paola Marella per sostenere la lotta contro il cancro. Quest’anno ci sarà un suo archivio specialeL’evento dall’8 al 10 maggio al Salone dei Tessuti di Milano. L’architetta e volto tv è scomparsa a 61 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Il suo garbo, la determinazione, l’el ... ilgiorno.it

A cura di Paola 2026: evento di shopping solidale per la Fondazione MarellaDa venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026 si tiene a Milano, dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione di A cura di Paola, iniziativa solidale a scopo benefico, dedicato a supportare i prog ... mentelocale.it

Paola Marella - facebook.com facebook