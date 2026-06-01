Tiziano Ferro fa emozionare per quel gesto speciale alle prove del tour | il video diventa virale su tutti i social
Durante le prove di un tour, un artista ha compiuto un gesto che ha emozionato il pubblico online. Un video che mostra il momento è diventato virale sui social, catturando l’attenzione di molti utenti. Le immagini ritraggono l’artista in un’istante che evidenzia un messaggio di sincerità e sentimento, trasmettendo un senso di autenticità. La scena si svolge in un contesto di preparazione, con il palco e le luci pronti per il concerto.
A volte basta un istante per ricordare cosa conta davvero. Un palco immenso, la musica che riempie lo spazio, le luci che si preparano per il grande show. E poi, sotto, due bambini con cuffie antirumore troppo grandi per le loro testoline, che si sporgono verso l’alto cercando di raggiungere una mano. La mano del loro papà. È questo il video che in poche ore ha fatto il giro dei social, commuovendo migliaia di persone. Le immagini mostrano Tiziano Ferro durante le prove del suo tour negli stadi, quello che lo porterà da Napoli a Messina tra giugno e luglio. Ma più che la musica o l’imponenza dello show, a catturare l’attenzione è stata la scena che si svolgeva ai piedi del palco. 🔗 Leggi su Screenworld.it
TIZIANO FERRO era il CORISTA dei SOTTOTONO
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