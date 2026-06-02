Langhirano | Andrea Zammarchi è il nuovo segretario della Lega

Notizia in breve

Andrea Zammarchi è stato eletto segretario della sezione locale di Langhirano. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi durante un congresso, con l’approvazione unanime dei militanti presenti. La sezione comprende i Comuni di Langhirano, Tizzano Val Parma, Palanzano, Monchio delle Corti e Corniglio. La votazione si è svolta per acclamazione e senza opposizioni. Nessun altro candidato ha partecipato alla candidatura.