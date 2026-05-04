CISL FP | riunito il Consiglio Generale il nuovo segretario provinciale è Andrea Pastore

Il Consiglio Generale della CISL Funzione Pubblica di Salerno si è riunito per rinnovare la Segreteria provinciale dopo le dimissioni anticipate del segretario uscente, avvenute per raggiunti limiti di età. Durante la seduta, è stato eletto come nuovo segretario provinciale Andrea Pastore. La decisione è stata presa in seguito alle dimissioni volontarie del precedente rappresentante e alla necessità di un rinnovamento all’interno dell’organizzazione.

Si è riunito il Consiglio Generale della CISL Funzione Pubblica di Salerno, che ha proceduto al rinnovo della Segreteria provinciale a seguito delle dimissioni volontarie anticipate del Segretario Provinciale Alfonso Della Porta, per raggiunti limiti di età ovvero per rilanciare con forza.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Nasce la UIL FP Frosinone: Maurizio Palombi eletto Segretario Generale al primo congresso provincialeUnificazione storica tra UIL PA e UIL FPL: nuova categoria per rafforzare la rappresentanza dei lavoratori pubblici e affrontare le sfide del settore... Leonardo Puleri è il nuovo segretario generale della Fp Cgil SondrioLeonardo Puleri, 49 anni, è il nuovo segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Sondrio.