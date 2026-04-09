Andrea Tomaello è il nuovo commissario della Lega in Veneto

Nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile, è stata annunciata la nomina di Andrea Tomaello come nuovo commissario della Liga Veneta. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Lega tramite un comunicato stampa diffuso in quella giornata. Tomaello assume così il ruolo di vertice del movimento nel territorio veneto, sostituendo l’incarico precedente.

Andrea Tomaello è il nuovo commissario della Liga Veneta. La nomina è stata ufficializzata dalla Lega con un comunicato stampa diffuso nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile. L'ex vicesindaco di Venezia sarà affiancato come vice da Giuseppe Canova.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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L'ufficialità della nomina a Tomaello è arrivata questa mattina #Veneto #Lega #commissario #AndreaTomaello - facebook.com facebook

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