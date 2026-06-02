? Punti chiave Chi sono gli artisti Marvel e Trono di Spade presenti?. Cosa rende il torneo di Beyblade una competizione ufficiale CONI?. Come si intrecciano l'area medievale e quella tecnologica nel parco?. Quali novità attendono gli appassionati di collezionismo e gadget rari?.? In Breve Sabato 6 giugno attività dalle 10:00 alle 24:00, domenica dalle 10:00 alle 21:00.. Presenza di artisti come Valerio Piccioni, Luca Bonessi e l'illustratore messicano Fero Pe.. Sabato 6 giugno debutto del primo torneo regionale ufficiale di Beyblade riconosciuto dal Coni.. Area tematica medievale con scherma storica e tiro con l'arco al parco Villa delle Rose. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lanciano nel Fumetto: arrivano gli autori di Marvel e Trono di Spade

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