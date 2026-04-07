Nel quadro del fumetto contemporaneo, caratterizzato da una crescente globalizzazione e rapidità, alcuni autori scelgono di distinguersi attraverso uno stile personale e originale. Tra questi, si trova Mirko Colak, che sarà ospite dell’evento Lanciano nel Fumetto 2026. La sua produzione si distingue per un approccio che combina immagini dinamiche e trame coinvolgenti, cercando di lasciare un segno nel panorama artistico attuale.

Nel fumetto contemporaneo, sempre più globale e veloce, ci sono autori che non cercano di uniformarsi, ma di lasciare un’impronta. Mirko Colak è uno di questi: il suo lavoro non punta tanto a essere “riconoscibile” nel senso più immediato, quanto a trasmettere energia, movimento e presenza. Mirko Colak artista e illustratore internazionale sarà tra gli ospiti dell’edizione 2026 di Lanciano nel Fumetto. Chi è Mirko Colak. Mirko Colak non è un autore legato a un titolo iconico o a una singola pubblicazione di riferimento. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con editori come Marvel e DC Comics, lavorando su serie come Secret Warriors, Red Skull: Incarnate, Punisher e Green Lantern Corps. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Mirko Colak: il fumetto in movimento – ospite al Lanciano nel Fumetto 2026

Jon J. Muth: Il pittore del fumetto che ha dato colore a The Sandman – Ospite al Lanciano nel Fumetto 2026Ci sono autori che raccontano attraverso il segno, e altri che raccontano attraverso il colore.

NerdPool sarà Main Media Partner di Lanciano nel Fumetto 2026Per Nerdpool non si tratta semplicemente di seguire un evento, ma di affiancare una realtàche negli anni ha costruito con coerenza la propria...