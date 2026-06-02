La Lancia Ypsilon introduce il nuovo motore Turbo 100, un aggiornamento che mira a migliorare le prestazioni del modello. La vettura mantiene le caratteristiche di personalità, comfort e facilità di guida che ne hanno decretato il successo nel tempo. La modifica riguarda principalmente la motorizzazione, senza alterare l’aspetto estetico o gli elementi di base del veicolo. L’obiettivo è offrire una versione più performante mantenendo le qualità che hanno reso la Ypsilon apprezzata dagli utenti.

Personalità, comfort e una semplicità di utilizzo che ne ha fatto nel corso degli anni uno dei suoi punti di forza. E' la nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, versione equipaggiata con una motorizzazione turbo a benzina da 100 CV, abbinata «rigorosamente» al cambio manuale a sei marce che assicura una guida diretta e concreta, perfettamente coerente con le esigenze della mobilità quotidiana. Del resto una ricerca sullo stile di guida, vede fissata al 70% la quota degli italiani favorevole al cambio manuale all'insegna di quel «comodo» e «facile» che continua ad essere la carta vincente: la motorizzazione benzina non elettrificata mantiene una presenza stabile nel segmento delle city-car. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lancia Ypsilon mette il "Turbo 100"

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Nuova Ypsilon Turbo 100

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