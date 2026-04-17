Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 torna il benzina manuale

La nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 torna con il motore a benzina e cambio manuale, offrendo una scelta differente rispetto alle molte auto con trasmissione automatica. La versione si rivolge a chi preferisce una guida più tradizionale e controllata, mantenendo il motore turbo da 100 cavalli. Questa novità si inserisce nella gamma del modello, che continua a essere presente nel mercato con questa proposta.

(Adnkronos) – Con la Lancia Ypsilon Turbo 100, il marchio introduce una variante che va controcorrente rispetto alla crescente automatizzazione. In un mercato sempre più orientato verso elettrificazione e cambi automatici, questa versione riporta al centro il piacere della guida manuale, senza rinunciare a contenuti tecnici aggiornati. La nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 è stata presentata a Milano, la nuova motorizzazione turbo benzina da 100 CV si inserisce in una strategia più ampia che punta a offrire alternative concrete. Accanto alle versioni ibride ed elettriche, questa configurazione rappresenta la scelta più accessibile della gamma, pensata per chi cerca semplicità e controllo diretto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nuova LANCIA YPSILON: tornano cambio MANUALE e motore a BENZINA

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