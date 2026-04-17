Lancia Ypsilon Turbo 100 ritorno alla semplicità Il debutto a Milano – FOTO

È stata presentata a Milano la nuova versione della Ypsilon, equipaggiata con un motore turbo da 100 cavalli. La vettura si distingue per un design essenziale e lineare, senza particolari elementi decorativi. La casa automobilistica ha mostrato alcune immagini della vettura, evidenziando gli aspetti più semplici e pratici del modello. La presentazione ha coinvolto anche alcune foto che illustrano i dettagli esterni del veicolo.

‹ › 1 4 lancia ypsilon Turbo 100. ‹ › 2 4 lancia ypsilon Turbo 100. ‹ › 3 4 lancia ypsilon Turbo 100. ‹ › 4 4 lancia ypsilon Turbo 100. Lanciata a Milano, la nuova Ypsilon Turbo 100 arriva in un momento cruciale per Lancia. Da una parte c’è la volontà di cercare un’ immagine più curata, più ricercata e più “premium” della nuova generazione di Ypsilon. Dall’altra, però, anche l’esigenza di riportare in gamma una versione semplice da capire, facile da usare tutti i giorni e soprattutto più accessibile nel prezzo. Il senso dell’operazione è abbastanza chiaro, Lancia non ha cambiato identità, ma ha deciso di allargare il raggio d’azione. Dopo l’elettrica e l’ibrida, adesso arriva una variante che parla il linguaggio di chi cerca ancora tre pedali, un motore termico puro e un rapporto più diretto con l’auto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lancia Ypsilon Turbo 100, ritorno alla semplicità. Il debutto a Milano – FOTO Notizie correlate Leggi anche: Lancia Ypsilon Turbo 100, ritorno al futuro con nuova motorizzazione a benzina e cambio manuale Lancia Ypsilon Turbo 100 a cambio manuale: costa 3mila euro in menoElettrica, ibrida e ora anche a benzina, con la peculiarità del cambio manuale: Lancia presenta la Ypsilon Turbo 100, variante priva di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Debutta la Nuova Ypsilon Turbo 100; Lancia Ypsilon Turbo 100: prezzi e allestimenti della versione benzina manuale - VIDEO | Quattroruote.it; La Lancia Ypsilon più economica di tutte è fatta così; Lancia Ypsilon: debutta il Turbo 100 benzina con cambio manuale. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100: benzina, cambio manuale e prezzo da ingresso gamma - VIDEOLa versione entry level ha un motore termico puro e costa 3.000 euro in meno rispetto all’ibrida con l'automatico ... quattroruote.it Lancia Ypsilon Turbo 100, il 1.2 benzina manuale completa la gammaLancia Ypsilon Turbo 100: 1.2 turbo da 101 CV, cambio manuale 6 marce, 205 Nm, 194 km/h e prezzo da 22.200 euro. quotidianomotori.com Il prezzo di partenza della Lancia Ypsilon scende di 3.000 euro grazie all'introduzione di una nuova versione con cambio manuale. Chiamata "Turbo 100" dal nome del suo propulsore, un 1.2 tre cilindri non elettrificato a ciclo Miller, ha una potenza massima di - facebook.com facebook Lancia Ypsilon: debutta il Turbo 100 benzina con cambio manuale x.com