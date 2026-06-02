Un’analista israeliana ha affermato che Israele si trova in una posizione in cui un’azione militare contro Hezbollah è inevitabile. Secondo quanto riferito, l’obiettivo sarebbe di allontanare il gruppo militante dal sud del Libano e dalle aree vicino al confine israeliano. La stessa analista ha precisato che questa operazione dovrebbe essere condotta senza coinvolgimento diretto di altri paesi.

Roma, 1 giugno 2026 – “Israele non ha altra scelta se non quella di usare l’azione militare. Deve allontanare Hezbollah dal sud del Libano, dalle comunità israeliane lungo il confine, e deve farlo da solo. Nessun altro lo aiuterà”. Mentre si diffonde la notizia di un cessate il fuoco in Libano, a spiegare la posizione israeliana è Orna Mizrahi, ricercatrice dell’Institute for National Security Studies, con alle spalle una lunga carriera all’interno dell’apparato di sicurezza israeliano: 26 anni nelle Idf (con il grado di tenente colonnello), e 12 nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Come legge l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah? “Penso che sia la conseguenza della situazione critica di Hezbollah. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’analista israeliana: “Hezbollah è alle corde. Azione militare inevitabile”

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