L’analista militare | il blocco resta | Senza intesa il traffico sotto tiro

L’analista militare ha commentato la situazione nello Stretto di Hormuz, definendola come una “nebbia di guerra” a causa di dichiarazioni contrastanti e obiettivi poco chiari. Secondo lui, il traffico marittimo rimane sotto tiro e senza un’intesa tra le parti, la situazione rischia di compromettere la sicurezza delle rotte commerciali nella regione. La mancanza di chiarimenti ufficiali contribuisce a creare incertezza tra le varie forze coinvolte.

di Giulia Prosperetti ROMA Dichiarazioni contrastanti e "obiettivi non del tutto chiari". Sullo Stretto di Hormuz è calata quella che l’analista Emmanuele Panero (foto), responsabile del Desk Difesa e Sicurezza del Cesi, definisce "una vera e propria nebbia di guerra". Che obiettivi punta a raggiungere Trump con Project Freedom? "Garantire un passaggio sicuro, una bolla di sicurezza, alle navi bloccate con i relativi marinai nel Golfo Persico. L’amministrazione Trump ha voluto raffigurare l’operazione quasi come un atto volto a garantire un aiuto agli Stati di bandiera e agli armatori lì presenti. Contestualmente, al netto di tutte le criticità oggettive che presenta, l’operazione vuole lanciare il messaggio di una graduale apertura dello Stretto di Hormuz".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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