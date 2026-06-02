L’amore che rimane il tempo che resta nelle tracce sbiadite di un sentimento

Titolo: L’amore che rimane Titolo originale: Ástin sem eftir er Regia: Hlynur Pálmason Paese di produzione anno durata: Danimarca, Francia, Islanda, Svezia 2025 109 min. Sceneggiatura: Hlynur Pálmason Fotografia: Hlynur Pálmason Montaggio: Julius Krebs Damsbo Musica: Harry Hunt Cast: Anders Mossling, Þorgils Hlynsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Grímur Hlynsson, Halldór Laxness Halldóon, Ingvar Eggert Sigurðsson, Katla M. Þorgeirsdóttir, Kristinn Guðmundsson, Saga Garðarsdóttir, Sverrir Gudnason Produzione: Arte France Cinéma, Film i Väst, Hobab, Maneki Films, Snowglobe, Still Vivid Distribuzione: Movies Inspired Programmazione: Lab80 (Auditorium CULT!) Una ricerca di equilibrio, di un uomo che galleggia tra terra e acqua, tra il tempo trascorso e quello che resta da vivere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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L'Amore che rimane - Trailer del film diretto da Hlynur Pálmason

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