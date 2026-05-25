Che Tempo Che Fa Cecchettin | L’amore non toglie libertà la aggiunge

Da 361magazine.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ospite dell’ultima puntata del programma. Tra gli ospiti della  puntata del 24 maggio 2026  di  Che Tempo Che Fa  ci sono stati  Gino   Cecchettin  e  Barbara   Poggio, professoressa ordinaria di Sociologia del lavoro e dell’organizzazione e Prorettrice alle Politiche di Equità e Diversità presso l’Università di Trento, nonché componente del Comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin. “Vorrei parlare di due progetti della Fondazione: uno sul lato educativo, che avrà il suo culmine con il prossimo anno scolastico, è un progetto di teatralità, fatto con il patrocinio anche della Regione Veneto. – ha detto Cecchettin – Lavoreremo... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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