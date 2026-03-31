In un caso recente a Trescore Balneario, un’associazione ha commentato che nelle scuole e nelle comunità l’unico elemento efficace è la presenza di un adulto che rimane. Di fronte ai problemi di violenza tra i giovani, la risposta abituale prevede l’adozione di pene più dure e l’installazione di metal detector negli ambienti scolastici.

Questo articolo sul caso di Trescore Balneario è pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 7 aprile 2026. Il tredicenne di Trescore Balneario che ha accoltellato la sua professoressa filmandosi con il telefono al collo ha prodotto in poche ore l’intero copione, generando indignazione, la richiesta di punizioni esemplari e la promessa di tolleranza zero da parte dello Stato. Eppure, la repressione e il controllo non rappresentano affatto una via efficace per comprendere le ragioni di questa violenza, né per evitare che accada di nuovo. Negli ultimi tre anni, dal decreto Caivano, i minori detenuti negli istituti penali sono aumentati di oltre il 50 per cento e per la prima volta nella storia italiana gli Istituti Penali per i Minorenni sono sovraffollati, ma la violenza non è calata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Caso di Trescore Balneario, Tlon: «Chi lavora nelle scuole e nelle comunità sa che l’unica cosa che funziona è un adulto che resta»

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