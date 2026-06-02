L'allenatrice di Marta Kostyuk tira fuori il 5 di Cuori l'ucraina è in semifinale al Roland Garros

Durante i quarti di finale di Roland Garros, Marta Kostyuk ha vinto contro la connazionale Elina Svitolina. Al termine del match, la sua allenatrice ha mostrato una carta dalla tribuna, identificata come il 5 di Cuori.

Alla fine del match di quarti di finale del Roland Garros vinto da Marta Kostyuk contro la connazionale Elina Svitolina, la sua allenatrice le ha mostrato una carta dalla tribuna: il 5 di Cuori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Marta Kostyuk | First Ukrainian in the Mutua Madrid Open Final | Court-Level Access |

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