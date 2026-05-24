La tennista ucraina Marta Kostyuk ha vinto il suo primo turno a Roland Garros e si è commossa durante la cerimonia di premiazione, dedicando la vittoria all'Ucraina. Dopo il match, Kostyuk ha detto di aver vissuto un momento difficile, con un missile caduto vicino alla sua abitazione. La giocatrice ha pianto durante le interviste, esprimendo il dolore e le difficoltà vissute a causa del conflitto nel suo paese.

Marta Kostyuk in lacrime al Roland Garros. Dopo aver vinto la partita d’esordio al torneo di Parigi, la tennista ucraina è scoppiata a piangere parlando dell’ultimo attacco russo su Kiev. “È stata la partita più difficile della mia carriera”, ha detto, perché questa mattina è caduto un missile “a 100 metri da casa dei miei genitori”. “Oggi tutti i miei pensieri e il mio cuore erano con il popolo ucraino”, ha detto commossa Kostyuk, che dopo il match non ha stretto la mano alla sua avversaria, la russa Selekhmeteva. Marta Kostyuk in lacrime al Roland Garros Non ha stretto la mano all'avversaria russa La tennista ucraina: "Caduto un... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marta Kostyuk in lacrime al Roland Garros dedica la vittoria all'Ucraina: "Caduto missile vicino casa"

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Roland Garros, l'ucraina Kostyuk in lacrime dopo la vittoria: «Un missile caduto...

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Roland Garros, le lacrime dell'ucraina Marta Kostyuk dopo la vittoria: È caduto un missile russo vicino a casa dei miei genitori - Il video x.com

Il discorso emozionante di Marta Kostyuk dopo il suo match del primo turno: Penso che sia stata una delle partite più difficili della mia carriera. Questa mattina, a 100 metri dalla casa dei miei genitori, il missile ha distrutto l'edificio. [...] | Roland Garros 2026 : r/t reddit

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