Kostyuk batte Potapova in semifinale a Madrid la sua allenatrice tira fuori il Jack di Quadri
Dopo la conclusione della semifinale di Madrid, vinta da Marta Kostyuk su Anastasia Potapova, la sua allenatrice è apparsa in tribuna e ha mostrato in diretta TV un Jack di Quadri. L'evento si è svolto subito dopo il termine del match, attirando l'attenzione dei presenti e degli spettatori. Non sono stati comunicati commenti o spiegazioni riguardo all'oggetto mostrato.
Appena finita la semifinale di Madrid vinta da Marta Kostyuk su Anastasia Potapova, la sua allenatrice ha tirato fuori in tribuna un Jack di Quadri e lo ha mostrato a tutti in diretta TV.🔗 Leggi su Fanpage.it
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