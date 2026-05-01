Kostyuk batte Potapova in semifinale a Madrid la sua allenatrice tira fuori il Jack di Quadri

Dopo la conclusione della semifinale di Madrid, vinta da Marta Kostyuk su Anastasia Potapova, la sua allenatrice è apparsa in tribuna e ha mostrato in diretta TV un Jack di Quadri. L'evento si è svolto subito dopo il termine del match, attirando l'attenzione dei presenti e degli spettatori. Non sono stati comunicati commenti o spiegazioni riguardo all'oggetto mostrato.