L'Inter non si ferma dopo lo scudetto | tris alla Lazio e le manda un avviso per la finale di Coppa Italia

L'Inter ha vinto contro la Lazio nell'ultimo match di campionato, giocato all'Olimpico. Lautaro Martinez ha segnato il primo gol, seguito da un autogol di Sucic, mentre Mkhitaryan ha realizzato la rete decisiva. La partita si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri, che si preparano ora alla finale di Coppa Italia. La squadra ha ottenuto tre punti importanti in vista dell'appuntamento successivo.

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