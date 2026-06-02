Lake Como Walking Festival | Barche e Navette in battello con i Nobel

Notizia in breve

Domenica 7 giugno si è svolta una passeggiata in battello lungo il Lago di Como, da Como a Moltrasio, intitolata “In battello con i Nobel”. L’evento, ottava tappa del Lake Como Walking Festival, è stato dedicato a Hermann Hesse ed Enrico Fermi. Durante il percorso, i partecipanti hanno attraversato il lago su barche e navette, accompagnati da guide e letture dedicate ai due premi Nobel.