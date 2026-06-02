Lake Como Walking Festival | Barche e Navette in battello con i Nobel
Domenica 7 giugno si è svolta una passeggiata in battello lungo il Lago di Como, da Como a Moltrasio, intitolata “In battello con i Nobel”. L’evento, ottava tappa del Lake Como Walking Festival, è stato dedicato a Hermann Hesse ed Enrico Fermi. Durante il percorso, i partecipanti hanno attraversato il lago su barche e navette, accompagnati da guide e letture dedicate ai due premi Nobel.
Domenica 7 giugno la battellatapasseggiata “In battello con i Nobel” da Como a Moltrasio dedicata a Hermann Hesse ed Enrico Fermi, ottava tappa della kermesse organizzata da Sentiero dei Sogni in partnership con Fondazione Alessandro Volta. Collaborano all’iniziativa il Comune di Moltrasio e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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