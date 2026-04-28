Sul lago di Como, presso Villa Erba a Cernobbio, si è tenuta la nuova edizione del Lake Como Comic Art Festival. L’evento, attivo dal 2018, richiama ogni anno artisti e appassionati provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione si svolge nelle sale della villa, ospitando esposizioni, incontri e mostre dedicate al fumetto. La kermesse attira pubblico e professionisti del settore, consolidando la sua presenza nel panorama internazionale.

Sulle rive del Lago di Como, a Villa Erba di Cernobbio, si è svolta la nuova edizione del Lake Como Comic Art Festival, l’evento che dal 2018 ha ritagliato per sé uno spazio del tutto singolare nel panorama internazionale del fumetto. Nessun cosplay, nessun merchandise di contorno o eventi con creator: solo tavole originali, pezzi unici e alcuni tra i più grandi disegnatori del mondo in un contesto di accesso volutamente limitato. Mille biglietti in tutto, per garantire quella prossimità tra artisti e pubblico che le grandi fiere hanno ormai reso impossibile. Nato dalla visione di Steve Morger, produttore americano di convention,....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lake Como Comic Art Festival: Il festival che raduna l’élite del fumetto

Notizie correlate

Il Lake Como Comic Art Festival sta per arrivare e non lo dovete farvelo sfuggire!Sta per giungere sui lidi di Como, l’evento perfetto per tutti gli amanti di collezionismo mondo fumettistico, dove, in una location incredibile,...

Amanti del fumetto, non potete perdere il Lake Como Comic Art 2026, ricco di ospiti specialiA tutti gli amanti del collezionismo di fumetti e se siete nei pressi di Como, non potete non prendere parte all’edizione 2026 del Lake Como Comic...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Lake Como Comic Art Festival 2026: il fumetto torna all’essenza (con video esclusivi).

Lake Como Comic Art Festival: Frank Cho e Alan Davis condividono delle art dedicateFrank Cho ha postato su Facebook una serie di pezzi che i collezionisti gli hanno commissionato per ritirare dalla mostra. Eccone alcuni, con il commento di Frank Cho. Eternity, commissione del Lake ... mangaforever.net

Lake Como Comic Art Festival Fans Converge April 24-26When Italy beckons, Vincent Zurzolo listens. He grew up in Queens as the son of Italian immigrants from the Calabria region and was taught from an early age to appreciate Italians’ rich contributions ... ocala.com