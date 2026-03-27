Il Lake Como Walking Festival 2026 propone venti itinerari, alcuni a piedi e altri in battello, organizzati da Sentiero dei Sogni in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta e vari enti del territorio delle province di Como e Lecco. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno, offrendo percorsi che uniscono camminate e navigazioni sul lago. La programmazione comprende diverse tappe distribuite nelle aree interessate.

Presentata la quinta edizione legata in particolare al bicentenario della navigazione dei battelli e alla tradizione tessile lariana Venti percorsi, a piedi e in battello, in programma per la kermesse organizzata da Sentiero dei Sogni in partnership con Fondazione Alessandro Volta e numerosi enti del territorio delle province di Como e Lecco. Domenica la prima - “Merini e Volta uniti da un filo di seta” - sarà anche l’occasione per festeggiare i dieci anni del progetto Passeggiate Creative, da cui ha avuto inizio un nuovo modo di raccontare, divulgare e curare il territorio. È giunto alla quinta edizione il Lake Como Walking Festival, dedicato alla narrazione in cammino del territorio delle province di Como e Lecco attraverso il format delle Passeggiate Creative. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Lake Como Walking Festival 2026: "Barche e navette”

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Mario Lorentz. . This is Lake Como seen from a boat harbor on the south side of Bellano, Italy. #italy #lakecomo #sentierodelviandante #bellano - facebook.com facebook