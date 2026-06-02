Lagonegro | gli studenti sono protagonisti degli 80 anni della Repubblica

Gli studenti di Lagonegro saranno coinvolti nelle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, partecipando a diverse attività previste domani. La cerimonia ufficiale, originariamente programmata in un luogo pubblico, è stata spostata in un’altra sede. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, senza specificare i motivi del cambio di location. Gli studenti prenderanno parte a momenti di commemorazione e attività educative legate alla ricorrenza.

Come cambierà il ruolo degli studenti nelle celebrazioni di domani? Perché l'amministrazione ha scelto di spostare la cerimonia ufficiale? Quali attività specifiche coinvolgeranno docenti e dirigenti scolastici? Cosa accadrà nella sala consiliare a partire dalle ore 10:30??? In Breve Cerimonia mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 10.30 presso la sala consiliare comunale Programma dedicato a studenti, docenti e dirigenti scolastici per la crescita civica Obiettivo educativo tras . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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