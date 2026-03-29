Half Marathon di Firenze | grande festa dello sport in seimila a correre da 82 nazioni I vincitori

La Half Marathon di Firenze si è svolta il 29 marzo 2026, con la partecipazione di circa seimila atleti provenienti da 82 nazioni. La gara si è conclusa con la vittoria di un runner keniano, appartenente all'Atletica Potenza Picena, che ha completato i 21,097 chilometri in 1 ora 2 minuti e 18 secondi. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati di corsa, creando un grande afflusso di pubblico in città.

Firenze, 29 marzo 2026 – Il keniano dell'Atletica Potenza Picena, Simon Dudi Ekidor, classe 1997, con un tempo di 1 ora 02' 18", ha vinto la Half Marathon di Firenze. Al secondo posto il burundiano Louis Intunzinzi (classe 2000), tesserato per il G.P. Parco Alpi Apuane. Al terzo posto dalla Germania Tobias Ulbrich che ha chiuso in 1:04'47" migliorando per due secondi il proprio primato personale che aveva stabilito nel 2024 alla mezza di Amburgo. Al quarto posto Emanuel Daniel Ghergut. La categoria Donne. Tra le donne la vittoria è andata alla rumena tesserata per l'Atletica Vinci, Andreea Lucaci, 71a assoluta, in 1:21'37" davanti alla francese Marie Auger (1:24'55"). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Half Marathon di Firenze: grande festa dello sport, in seimila a correre da 82 nazioni. I vincitori Articoli correlati Firenze, torna la Half Marathon. Oltre seimila partenti, ecco il percorsoFirenze, 26 marzo 2026 – Tutto pronto per la Half Marathon Firenze 2026 di domenica 29 marzo, appuntamento podistico organizzato da Uisp Firenze con... RomaOstia Half Marathon, la carica dei 13.500 provenienti da 100 nazioniDopo la due giorni di Villaggio, situato in Piazzale Pier Luigi Nervi, che ha visto passare più di 15 mila persone, la Capitale è pronta ad... Half Marathon Firenze 2026: Official 3D Course Preview Altri aggiornamenti su Half Marathon di Temi più discussi: Half Marathon Firenze 2026: percorso, strade chiuse, divieto di sosta, ztl, deviazioni dei bus e altre informazioni di viabilità; Firenze, torna la Half Marathon. Oltre seimila partenti, ecco il percorso e tutti i divieti; Half Marathon, a Firenze in 6 mila corrono per la pace: il percorso e i provvedimenti; Una corsa per la pace, presentata l’Half Marathon Firenze. Half Marathon 2026, torna il passaggio intorno a piazza del DuomoSi corre domenica, 29 marzo 2026, un’edizione storica dell’Half Marathon Firenze. Il treno dei 6000 partecipanti è pronto a partire. La manifestazione che festeggia l’edizione numero 42 infatti è tutt ... nove.firenze.it Una Half Marathon da record: Firenze è prontaQuesta edizione si preannuncia come la corsa dei record. Il sold out è stato dichiarato già da alcune settimane, con ben 6.000 partecipanti pronti a ... gonews.it Half Marathon Firenze, edizione da record: 6mila al via nel segno della pace. Domenica 29 marzo la 42ª edizione sold out da mesi: atleti da 82 nazioni e un percorso nel cuore della città. Sfida aperta tra top runner internazionali https://bit.ly/halfmarathonfirenz - facebook.com facebook