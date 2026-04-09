Il 6 giugno 2026 si terrà l'8ª edizione della Dolomites Saslong Half Marathon, una gara di trail running che attraversa il paesaggio tra le valli di Gardena e Fassa. L’evento, riconosciuto come tra i più suggestivi d’Europa, prevede un percorso che unisce natura e sport, con un pacco gara ricco di omaggi per i partecipanti. L’attesa cresce tra gli appassionati di corsa in montagna, pronti a vivere questa esperienza.

Cresce l’attesa per la Dolomites Saslong Half Marathon, una delle gare di trail running più suggestive d’Europa, pronta a tornare il prossimo 6 giugno 2026 nello scenario unico tra Val Gardena e Val di Fassa. L’ottava edizione si prepara ad accogliere runner da tutto il mondo per una sfida immersa nel cuore delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. A meno di due mesi dal via, l’entusiasmo è già altissimo: restano infatti poco più di 50 pettorali disponibili prima del raggiungimento del numero massimo fissato a 600 partecipanti. Oltre 20 le nazioni già rappresentate per una gara che si snoda tra paesaggi spettacolari, toccando luoghi iconici come il Sassolungo, il Gruppo del Sella, lo Sciliar e l’Alpe di Siusi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Dolomites Saslong Half Marathon: conto alla rovescia per l’8ª edizione tra natura, sport e un ricco pacco gara

Sport: Roma-Ostia half marathon, domenica 1 marzo si corre la 51ma edizione, modifiche alla viabilita’Domenica primo marzo si svolgerà la 51ma edizione della Roma-Ostia half marathon, la celebre mezza maratona di 21,097 chilometri.

Conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion FiorentinoArezzo, 9 marzo 2026 – Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino.