Lorena Wiebes esclusa dal Giro Women per irregolarità della bici è polemica | Si va per vie legali

Notizia in breve

Dopo la prima tappa del Giro Women 2026, vinta da Lorena Wiebes, la giuria ha escluso l’atleta dalla corsa. La decisione è stata presa dopo che i controlli sulla sua bicicletta hanno riscontrato un peso inferiore ai limiti consentiti, ritenuto irregolare. Wiebes ha annunciato che procederà per vie legali. La corsa è proseguita senza di lei, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali sulla vicenda.