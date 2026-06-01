Lorena Wiebes esclusa dal Giro Women per irregolarità della bici è polemica | Si va per vie legali

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo la prima tappa del Giro Women 2026, vinta da Lorena Wiebes, la giuria ha escluso l’atleta dalla corsa. La decisione è stata presa dopo che i controlli sulla sua bicicletta hanno riscontrato un peso inferiore ai limiti consentiti, ritenuto irregolare. Wiebes ha annunciato che procederà per vie legali. La corsa è proseguita senza di lei, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali sulla vicenda.

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Dopo solo la prima tappa del Giro Women 2026, vinta da Lorena Wiebes su Elisa Balsamo, la giuria ha estromesso dalla corsa l'olandese a seguito dei controlli sulla sua bicicletta: troppo leggera. La Sd Worx-Protime citerà in giudizio l'UCI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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