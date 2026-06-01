Lorena Wiebes esclusa dal Giro Women per irregolarità della bici è polemica | Si va per vie legali
Dopo la prima tappa del Giro Women 2026, vinta da Lorena Wiebes, la giuria ha escluso l’atleta dalla corsa. La decisione è stata presa dopo che i controlli sulla sua bicicletta hanno riscontrato un peso inferiore ai limiti consentiti, ritenuto irregolare. Wiebes ha annunciato che procederà per vie legali. La corsa è proseguita senza di lei, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali sulla vicenda.
Dopo solo la prima tappa del Giro Women 2026, vinta da Lorena Wiebes su Elisa Balsamo, la giuria ha estromesso dalla corsa l'olandese a seguito dei controlli sulla sua bicicletta: troppo leggera. La Sd Worx-Protime citerà in giudizio l'UCI. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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