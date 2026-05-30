Giro d’Italia femminile 2026 Lorena Wiebes fa sua la prima tappa in volata Seconda Elisa Balsamo

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorena Wiebes ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, corsa tra Cesenatico e Ravenna. La favorita della vigilia ha ottenuto la vittoria in volata. Al secondo posto si è classificata Elisa Balsamo. La gara si è conclusa con un arrivo in volata nella città di Ravenna. La corsa è partita da Cesenatico e si è conclusa sulla strada verso Ravenna.

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La prima firma del Giro d’Italia femminile è di Lorena Wiebes. La grande favorita della vigilia trionfa nella prima tappa con partenza da Cesenatico ed arrivo a Ravenna. L’olandese della SD Worx – Protime è riuscita a trionfare allo sprint davanti ad un’ottima Elisa Balsamo (Lidl-Trek) e all’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ). La fuga di giornata vede protagoniste tre italiane: Sofia Arici (Vini Fantini – BePink), Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo) e Valeria Curnis ( Isolmant – Premac – Vittoria). Dopo un’ottantina di chilometri c’è una caduta in gruppo che coinvolge oltre venti atlete e tra queste ad avere la peggio è la britannica Cat Ferguson (Movistar), che deve addirittura abbandonare la corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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