Giro d’Italia femminile 2026 Lorena Wiebes fa sua la prima tappa in volata Seconda Elisa Balsamo

Notizia in breve

Lorena Wiebes ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, corsa tra Cesenatico e Ravenna. La favorita della vigilia ha ottenuto la vittoria in volata. Al secondo posto si è classificata Elisa Balsamo. La gara si è conclusa con un arrivo in volata nella città di Ravenna. La corsa è partita da Cesenatico e si è conclusa sulla strada verso Ravenna.