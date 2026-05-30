Giro d’Italia femminile 2026 Lorena Wiebes fa sua la prima tappa in volata Seconda Elisa Balsamo
Lorena Wiebes ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, corsa tra Cesenatico e Ravenna. La favorita della vigilia ha ottenuto la vittoria in volata. Al secondo posto si è classificata Elisa Balsamo. La gara si è conclusa con un arrivo in volata nella città di Ravenna. La corsa è partita da Cesenatico e si è conclusa sulla strada verso Ravenna.
La prima firma del Giro d’Italia femminile è di Lorena Wiebes. La grande favorita della vigilia trionfa nella prima tappa con partenza da Cesenatico ed arrivo a Ravenna. L’olandese della SD Worx – Protime è riuscita a trionfare allo sprint davanti ad un’ottima Elisa Balsamo (Lidl-Trek) e all’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ). La fuga di giornata vede protagoniste tre italiane: Sofia Arici (Vini Fantini – BePink), Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo) e Valeria Curnis ( Isolmant – Premac – Vittoria). Dopo un’ottantina di chilometri c’è una caduta in gruppo che coinvolge oltre venti atlete e tra queste ad avere la peggio è la britannica Cat Ferguson (Movistar), che deve addirittura abbandonare la corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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