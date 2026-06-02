L' Access Team del Goretti rivoluziona la gestione dei pazienti oncologici

Notizia in breve

L’Access Team del Goretti ha evitato 3.900 accessi ambulatoriali a pazienti oncologici, risparmiando 975 ore di lavoro infermieristico. Questa riduzione del numero di visite ha permesso di alleggerire il carico assistenziale e di liberare tempo per altre attività di cura. La gestione dei pazienti è stata così ottimizzata, migliorando l’efficienza del servizio e riducendo gli spostamenti e le attese per i pazienti oncologici.