L' Access Team del Goretti rivoluziona la gestione dei pazienti oncologici |
L’Access Team del Goretti ha evitato 3.900 accessi ambulatoriali a pazienti oncologici, risparmiando 975 ore di lavoro infermieristico. Questa riduzione del numero di visite ha permesso di alleggerire il carico assistenziale e di liberare tempo per altre attività di cura. La gestione dei pazienti è stata così ottimizzata, migliorando l’efficienza del servizio e riducendo gli spostamenti e le attese per i pazienti oncologici.
Ben 3.900 accessi ambulatoriali evitati a pazienti oncologici; 975 ore di tempo infermieristico risparmiato, con una conseguente riduzione del carico assistenziale e una maggiore disponibilità di tempo per attività assistenziali. Complessivamente, 119.601 euro di risparmio economico stimato per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L'Access Team del Goretti rivoluzione la gestione dei pazienti oncologici:
“Solo due infermieri per 46 pazienti”, la denuncia dal pronto soccorso del Goretti di LatinaAl pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina, sono stati segnalati problemi di personale e di spazio.
Argomenti più discussi: Pole e podio a Imola: rivivi la 6 Ore con Full Access: The Red Line; Snowflake acquisirà Natoma per portare l’accesso agentico governato nelle aziende; Accessi vascolari strategici. Così migliora il confort dei pazienti; Innovazione e performance nel sollevamento: IMER Access ad APEX 2026.
Ben 3.900 accessi ambulatoriali evitati a pazienti oncologici; 975 ore di tempo infermieristico risparmiato con la conseguente riduzione del carico assistenziale e una maggiore disponibilità di tempo per attività assistenziali a più alto valore aggiunto; 119.601 e - Facebook facebook
Here's the analysis by my team @forensersrl of the #Whatsapp infection of iOS16 @Apple devices by a malware spreading through images and causing a weird #resync on the main @WhatsApp session instead of adding linked/companion devices to access c x.com
Utilizzeresti una soluzione Hybrid Cloud che trasforma il software di presenza locale ZKTeco (basato su accesso) in un sistema cloud senza cambiare l'hardware o i report delle buste paga? reddit
ASL Latina: il servizio Access Team dell’Ospedale Goretti rivoluziona la gestione dei pazienti oncologiciNewTuscia – LATINA – Ben 3.900 accessi ambulatoriali evitati a pazienti oncologici; 975 ore di tempo infermieristico risparmiato con la conseguente riduzione del carico assistenziale e una maggiore di ... newtuscia.it