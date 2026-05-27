Solo due infermieri per 46 pazienti la denuncia dal pronto soccorso del Goretti di Latina
Al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina, sono stati segnalati problemi di personale e di spazio. Secondo il sindacato Coina, ci sono solo due infermieri per assistere 46 pazienti e le barelle vengono sistemate nei corridoi. La denuncia evidenzia che questa situazione potrebbe mettere in pericolo la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori sanitari. Non sono stati comunicati interventi o risposte ufficiali da parte della struttura.
Il sindacato Coina denuncia carenze di personale e barelle nei corridoi al Santa Maria Goretti. “Così si mettono a rischio pazienti e operatori. Mancano anche strutture adeguate". 🔗 Leggi su Fanpage.it
VEROLI: INFERMIERA AGGREDITA, LA DENUNCIA
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