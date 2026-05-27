Solo due infermieri per 46 pazienti la denuncia dal pronto soccorso del Goretti di Latina

Notizia in breve

Al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina, sono stati segnalati problemi di personale e di spazio. Secondo il sindacato Coina, ci sono solo due infermieri per assistere 46 pazienti e le barelle vengono sistemate nei corridoi. La denuncia evidenzia che questa situazione potrebbe mettere in pericolo la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori sanitari. Non sono stati comunicati interventi o risposte ufficiali da parte della struttura.