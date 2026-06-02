L' Access Team del Goretti rivoluzione la gestione dei pazienti oncologici

Notizia in breve

L'Access Team del Goretti ha evitato 3.900 accessi ambulatoriali per pazienti oncologici e risparmiato 975 ore di lavoro infermieristico. Questi dati indicano una diminuzione del carico assistenziale e un aumento del tempo disponibile per altre attività di cura. La gestione dei pazienti oncologici è stata ottimizzata attraverso questa strategia, che ha portato a una riduzione delle visite non necessarie e a un miglioramento dell'efficienza del personale sanitario.