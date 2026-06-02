Laboratori e attività per i più piccoli | apre il parco didattico Educare in natura
Mercoledì 3 giugno si terrà l’open day del parco didattico “Educare in natura” a Latiano, presso la scuola dell’infanzia di via Baracca. L’evento sarà aperto a bambini, famiglie e appassionati di attività all’aperto, offrendo laboratori e attività dedicate ai più piccoli. Il parco sarà accessibile al pubblico, con l’obiettivo di promuovere attività educative e ricreative in un ambiente naturale.
LATIANO - Mercoledì 3 giugno, la scuola dell'infanzia di via Baracca a Latiano ospiterà l'open day "Educare in natura", che aprirà al pubblico il parco didattico dedicato a bambini, famiglie e a tutti gli amanti della vita all'aperto. L'iniziativa, in programma dalle 18.00 alle 20:00, offre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie e thread social correlati
La fattoria di Alice apre le sue porte per laboratori immersi nella natura e nel divertimentoA Viterbo, la Fattoria di Alice ha annunciato l’apertura delle sue strutture dal 19 aprile al 31 maggio, offrendo un programma di laboratori dedicati...
Viareggio, il Jenco si anima: laboratori e teatro per i più piccoliA Viareggio il Jenco si prepara a ospitare una serie di attività dedicate ai bambini, tra laboratori e spettacoli teatrali.
Temi più discussi: BergamoGioca 2026; Laboratori pomeridiani ed estivi, volontariato, esperienze di convivenza volte all’autonomia e molto altro: le attività extrascolastiche a Riccione dedicate a oltre 900 studenti delle scuole medie; Workshop di giocoleria; FAO Schwarz Milano Summer Party: giochi, laboratori e magia per bambini in via Orefici-Gratis.
Il laboratorio di Ematologia dell'ospedale oncologico Businco dell'Arnas Brotzu (Cagliari) avvierà l'attività diagnostica attraverso la spettrometria di massa per la cura del mieloma: è il primo centro in Italia ad adottare questa tecnologia. #ANSASalute bit.ly/4vj x.com
VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI!!! 14 GIUGNO - un pomeriggio con: tanti stand delle realtà partecipanti attività dedicate alla Green Week laboratori e attività per bambini musica e DJ set talk e momenti di confronto tour e racconti del qu facebook
Laboratori scientifici per ragazzi. E Basf Italia sale in cattedraEsperimenti in laboratorio per scoprire le meraviglie della chimica e suscitare la curiosità dei ragazzi. Anche quest’anno Basf Italia ... ilgiorno.it
Educare al vedere con Josef Albers: a Villa e Collezione Panza laboratori creativi per bambini e un’apertura straordinaria seraleDal 1 al 4 giugno attività per bambini, famiglie e adulti ispirate alla mostra Josef Albers: Meditations. Tutte le informazioni ed come prenotare ... varesenews.it