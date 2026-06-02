Laboratori e attività per i più piccoli | apre il parco didattico Educare in natura

Da brindisireport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 3 giugno si terrà l’open day del parco didattico “Educare in natura” a Latiano, presso la scuola dell’infanzia di via Baracca. L’evento sarà aperto a bambini, famiglie e appassionati di attività all’aperto, offrendo laboratori e attività dedicate ai più piccoli. Il parco sarà accessibile al pubblico, con l’obiettivo di promuovere attività educative e ricreative in un ambiente naturale.

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LATIANO - Mercoledì 3 giugno, la scuola dell'infanzia di via Baracca a Latiano ospiterà l'open day "Educare in natura", che aprirà al pubblico il parco didattico dedicato a bambini, famiglie e a tutti gli amanti della vita all'aperto. L'iniziativa, in programma dalle 18.00 alle 20:00, offre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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