Laboratori e attività per i più piccoli | apre il parco didattico Educare in natura

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno si terrà l’open day del parco didattico “Educare in natura” a Latiano, presso la scuola dell’infanzia di via Baracca. L’evento sarà aperto a bambini, famiglie e appassionati di attività all’aperto, offrendo laboratori e attività dedicate ai più piccoli. Il parco sarà accessibile al pubblico, con l’obiettivo di promuovere attività educative e ricreative in un ambiente naturale.