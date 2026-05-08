A Viareggio il Jenco si prepara a ospitare una serie di attività dedicate ai bambini, tra laboratori e spettacoli teatrali. Durante gli eventi, i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di trasformare i racconti scritti in esperienze visive, sperimentando diverse tecniche sceniche. Le attività prevedono esercizi pratici che permettono ai bambini di mettersi alla prova con le modalità di rappresentazione teatrale, coinvolgendoli in un percorso di scoperta e creatività.

? Punti chiave Come si trasforma un racconto scritto in un'esperienza visiva concreta?. Quali attività permettono ai bambini di sperimentare le tecniche sceniche?. Chi sono gli autori che hanno ispirato la ricerca della principessa?. Cosa accadrà domani sera con lo spettacolo dedicato al ricordo?.? In Breve Laboratori teatrici alle 8.45 e spettacolo Coquelicot Teatro alle 10.30. Progetto Colpo di sogno tra MAT e IF Prana alle 14.30. Spettacolo Il cielo in un baule di Gistri e Bertolai domani alle 21. Obiettivo formativo per famiglie e bambini nel territorio di Viareggio. Il Teatro Jenco di Viareggio ospita questo fine settimana la Sezione Kids, un ciclo di appuntamenti che coinvolge famiglie e bambini attraverso laboratori e performance teatrali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viareggio, il Jenco si anima: laboratori e teatro per i più piccoli

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