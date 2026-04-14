La fattoria di Alice apre le sue porte per laboratori immersi nella natura e nel divertimento
A Viterbo, la Fattoria di Alice ha annunciato l’apertura delle sue strutture dal 19 aprile al 31 maggio, offrendo un programma di laboratori dedicati a bambini e famiglie. Durante questo periodo, vengono organizzate attività che coinvolgono la natura e momenti di svago, pensate per creare occasioni di intrattenimento e apprendimento. L’iniziativa prevede diverse sessioni di laboratori che si svolgono nel rispetto delle normative vigenti.
La Fattoria di Alice di Viterbo apre le sue porte a bambini e famiglie dal 19 aprile al 31 maggio, per un mese di laboratori creativi, natura e divertimento. Tutti gli appuntamenti si svolgono dalle ore 10,30 alle 13, mentre il Parco agricolo urbano è aperto dalle 10 alle 18. Il costo di ciascun.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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