La fattoria di Alice apre le sue porte per laboratori immersi nella natura e nel divertimento

A Viterbo, la Fattoria di Alice ha annunciato l’apertura delle sue strutture dal 19 aprile al 31 maggio, offrendo un programma di laboratori dedicati a bambini e famiglie. Durante questo periodo, vengono organizzate attività che coinvolgono la natura e momenti di svago, pensate per creare occasioni di intrattenimento e apprendimento. L’iniziativa prevede diverse sessioni di laboratori che si svolgono nel rispetto delle normative vigenti.