Labaro c' è una famiglia di cinghiali che ha preso dimora sotto un condominio

Intorno alle 20 di lunedì 1 giugno, una famiglia di cinghiali è stata avvistata sotto un condominio in via Trasaghis. Gli abitanti hanno osservato gli animali muoversi tra i cortili e gli spazi verdi della zona. È la quarta volta in pochi giorni che vengono segnalati incontri con i cinghiali in quell’area. Nessun intervento ufficiale è stato ancora effettuato per allontanarli.

L’ultimo avvistamento è stato effettuato intorno alle ore 20 di lunedì 1 giugno. Questa volta, gli inquilini di via Trasaghis, hanno dovuto stropicciarsi gli occhi. Perché, tra le macchine parcheggiate e il cortile, c’erano sei ungulati.Il precedente La presenza di cinghiali tra i palazzi di via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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