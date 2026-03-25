Una donna di 31 anni ha vissuto un incubo che si è concluso con l'arresto dello stalker che la minacciava e perseguitava, coinvolgendo anche i membri della sua famiglia. La situazione era caratterizzata da messaggi intimidatori, pedinamenti e atti di violenza. L'uomo è stato fermato dopo aver minacciato di uccidere tutti, e questa vicenda si è sviluppata anche lungo l'autostrada.

Minacciava lei e la sua famiglia. Un incubo fatto di violenze, messaggi intimidatori e pedinamenti che ha travolto una giovane donna di 31 anni. La polizia di Stato, coordinata dalla procura della Repubblica di Milano, ha messo fine alla spirale di terrore arrestando un quarantenne italiano, accusato di gravi condotte persecutorie e minacce aggravate. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è il risultato di una serrata attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato Porta Genova. La denuncia è di febbraio. La vittima e i suoi familiari, stremati dalle minacce e temendo per la propria incolumità, hanno trovato il coraggio di sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - "Vi ammazzo tutti": l'incubo di una donna finisce in autostrada. Preso lo stalker che terrorizzava la famiglia

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