Lunetta Savino ha parlato del suo rapporto con Cettina, personaggio interpretato in “Un Medico In Famiglia”, descrivendola come una sorella e ricordando i momenti di divertimento condivisi nonostante le strade diverse prese nel corso degli anni. Recentemente, l’attrice ha concluso le riprese della seconda stagione della serie “Libera”, diretta da Gianluca Mazzella, che sarà trasmessa su Rai Uno in autunno.

Lunetta Savino ha appena finito di girare la seconda stagione di “ Libera”, la serie di successo diretta da Gianluca Mazzella, in arrivo su Rai Uno in autunno. “È una bravissima giudice di grande carisma, – ha detto l’attrice a Il Corriere della Sera – in forze al tribunale di Trieste, che nel contempo cerca la verità sulla figlia Bianca, convinta che non sia morta di overdose. È una donna che non si arrende mai, con un senso della giustizia assoluto”. L’attrice nel suo percorso professionale ha sempre fatto scelte precise e mirate, così come è anche accaduto in un’altra serie di successo negli Anni 90 come “Un medico in famiglia” nel rullo della collaboratrice domestica di Casa Martini, Cettina Gargiulo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono legatissima a Cettina di Un Medico In Famiglia. La sento come una sorella: ognuna ha preso la sua strada, ma sappiamo di esserci divertite molto insieme”: così Lunetta Savino

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