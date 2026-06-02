La Vieste en Rose brinda al successo della sua settima edizione

Da ilsipontino.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La settima edizione di Vieste en Rose si è conclusa con una partecipazione numerosa, confermando il successo dell'evento dedicato al vino rosato. La manifestazione si è svolta nel centro della città, coinvolgendo produttori e visitatori. Durante l’evento sono stati presentati vari vini e degustazioni, con un focus sulla cultura enogastronomica del Mediterraneo. La manifestazione ha anche previsto iniziative culturali e momenti di approfondimento sul tema del vino.

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