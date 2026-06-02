La settima edizione di Vieste en Rose si è conclusa con una partecipazione numerosa, confermando il successo dell'evento dedicato al vino rosato. La manifestazione si è svolta nel centro della città, coinvolgendo produttori e visitatori. Durante l’evento sono stati presentati vari vini e degustazioni, con un focus sulla cultura enogastronomica del Mediterraneo. La manifestazione ha anche previsto iniziative culturali e momenti di approfondimento sul tema del vino.

LA VIESTE EN ROSE BRINDA AL SUCCESSO DELLA SUA SETTIMA EDIZIONE: IL ROSATO PROTAGONISTA DI UNA CITTÀ CHE CELEBRA L’ESTATE E MIRA AD ESSERE UN RIFERIMENTO PER LA CULTURA ENOGASTRONOMICA DEL MEDITERRANEO.Qualità, identità territoriale e apertura al mondo sono gli ingredienti che non possono mancare. Si è conclusa con una straordinaria partecipazione di pubblico, operatori del settore, giornalisti e appassionati la settima edizione de La Vieste en Rose, l’evento che ha inaugurato simbolicamente l’estate pugliese attraverso il racconto del vino rosato, delle eccellenze gastronomiche e dell’identità mediterranea del territorio.Il claim scelto per... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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