La Vieste en Rose una città che brinda
Il 1° giugno 2026, il centro storico di Vieste si trasformerà in un percorso dedicato al wine tasting di vini rosé. La manifestazione chiamata Vieste en Rose coinvolgerà vari locali e punti di degustazione, offrendo l’opportunità di assaggiare diverse etichette di vini rosé provenienti da diverse regioni. L’evento si svolgerà durante tutta la giornata, con apertura al pubblico previsto fin dal mattino.
Oggi ti raccontiamo La Vieste en Rose Il 1° giugno 2026, il centro storico di Vieste si trasformerà in un percorso unico di wine tasting dedicato ai vini rosé. Cosa aspettarsi? •Vini rosati selezionati dal Gambero Rosso, co-organizzatore dell’evento •Musica dal vivo e intrattenimento tra le vie del borgo •Street food dei migliori ristoratori locali. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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