La Vieste en Rose 2026 | il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati

Il Comune di Vieste e Gambero Rosso annunciano la settima edizione di La Vieste en Rose, evento dedicato ai vini rosati che si terrà quest’anno nella località pugliese. L’iniziativa, che apre ufficialmente la stagione estiva, coinvolge operatori locali e appassionati di vino. La manifestazione si svolge nel centro di Vieste, attirando visitatori e addetti ai lavori da diverse regioni.

VIESTE – “Una città che brinda”. Con questo spirito Vieste si prepara ad accogliere La Vieste en Rose, l’evento enogastronomico che celebra il vino rosato e dà il via all’estate pugliese. La 7^ edizione, in programma lunedì 1° giugno 2026 in uno degli scenari più incantevoli del Sud Italia, riunirà cantine, operatori e appassionati per vivere una serata tra degustazioni, musica e cultura del vino. La novità della 7^ edizione: la partnership con Gambero Rosso La settima edizione segna una novità importante: la collaborazione tra il Comune di Vieste e Gambero Rosso, leader e punto di riferimento del settore enogastronomico italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati Articoli correlati La Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati. Il 1° giugno 2026 a ViesteLa Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati. Leggi anche: La Vieste en Rose, torna l'evento dedicato ai rosati Contenuti e approfondimenti su La Vieste en Rose 2026 il Comune di... Temi più discussi: La Vieste en Rose, torna l'evento dedicato ai rosati - FoggiaToday; Il rosato come identità di un territorio. A Vieste la settima edizione di Vieste en Rose; La Vieste en Rose 2026: settima edizione dedicata ai vini rosati; 'La Vieste en Rose 2026': il 1° giugno la città celebra il vino rosato. La Vieste en Rose 2026, a Vieste debutta la collaborazione con Gambero RossoI cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pubblicitari personalizzati in base alle pagine visitate in precedenza e per analizzare l'efficacia della campagna ... pugliapress.org La Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati. Il 1° giugno 2026 a ViesteLa Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati. Il 1° giugno 2026 a Vieste Una ... ilsipontino.net La Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la settima Edizione dell'evento dedicato ai rosati facebook