La ventenne palermitana morta in Erasmus e l' ultima telefonata con la zia si attende per l' autopsia

Notizia in breve

La giovane studentessa palermitana, di 20 anni, è deceduta a Caldas de Rainha, in Portogallo, mentre era al telefono con la zia. La chiamata si è interrotta improvvisamente e la ragazza è stata trovata senza vita. L’autopsia, ancora in corso, dovrà chiarire le cause del decesso. La vittima si trovava in Erasmus e si attende l’esito delle analisi per eventuali approfondimenti.