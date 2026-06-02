La ventenne palermitana morta in Erasmus e l' ultima telefonata con la zia si attende per l' autopsia

Da palermotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giovane studentessa palermitana, di 20 anni, è deceduta a Caldas de Rainha, in Portogallo, mentre era al telefono con la zia. La chiamata si è interrotta improvvisamente e la ragazza è stata trovata senza vita. L’autopsia, ancora in corso, dovrà chiarire le cause del decesso. La vittima si trovava in Erasmus e si attende l’esito delle analisi per eventuali approfondimenti.

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Era al telefono con la zia quando la sua voce, improvvisamente, si è spezzata. È quanto emerso a poche ore dalla morte di Sofia Barillà, studentessa universitaria palermitana appena ventenne che si trovava a Caldas de Rainha, in provincia di Estremadura, a circa 90 chilometri da Lisbona, con il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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