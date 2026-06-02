La ventenne palermitana morta in Erasmus e l' ultima telefonata con la zia si attende per l' autopsia
La giovane studentessa palermitana, di 20 anni, è deceduta a Caldas de Rainha, in Portogallo, mentre era al telefono con la zia. La chiamata si è interrotta improvvisamente e la ragazza è stata trovata senza vita. L’autopsia, ancora in corso, dovrà chiarire le cause del decesso. La vittima si trovava in Erasmus e si attende l’esito delle analisi per eventuali approfondimenti.
Era al telefono con la zia quando la sua voce, improvvisamente, si è spezzata. È quanto emerso a poche ore dalla morte di Sofia Barillà, studentessa universitaria palermitana appena ventenne che si trovava a Caldas de Rainha, in provincia di Estremadura, a circa 90 chilometri da Lisbona, con il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Ho appena appreso della morte della ventenne palermitana Sofia Barillà, in Erasmus a Caldas da Rainha, mentre era al telefono con la zia. Pure mio Padre si sentì male mentre era al telefono con me che lo chiamavo da casa di mio fratello mentre eravamo tu x.com
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