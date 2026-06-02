la valbisenzio conferma mister rondelli

La Valbisenzio conferma l’allenatore. Sono attesi i primi cambi di squadra, ma non prima del 1 luglio. Intanto si registra un avvicendamento di allenatori e alcune riconferme. Il mercato degli allenatori sta entrando nel vivo con alcuni cambi già definiti.

In attesa dei primi cambi di casacca, che in ogni caso non potranno divenire effettivi prima del prossimo 1 luglio, è soprattutto il "valzer delle panchine" ad essere entrato nel vivo, con le prime riconferme ed in primi cambi di allenatori già effettuati. Ed anche le società di Prato e provincia stanno muovendosi a fari spenti sul mercato, per pianificare la prossima stagione. In Promozione, dopo la stagione-monstre chiusa con la vittoria del campionato da neopromossi mancata di un solo punto, lo Jolo è pronto a riconfermare mister Luigi Ambrosio e ad affiancargli come nuovo vice Marco Lupetti (dopo la partenza di Giacomo Perna per Montemurlo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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