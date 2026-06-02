I cantieri della Tratta C di Pedemontana stanno procedendo più rapidamente grazie a spazi liberi e all’assenza di vincoli sul tracciato esistente della Milano-Meda. Tuttavia, sono presenti passaggi complessi come gallerie artificiali e ponti sul Lambro. La fase di lavori si sta sviluppando in modo più spedito rispetto a prima, con alcune sezioni che beneficiano di maggiori disponibilità di spazio.

Viaggiano un po’ più velocemente i cantieri della Tratta C di Pedemontana, che possono contare su maggiori spazi liberi e sulla mancanza di vincoli imposti dal tracciato esistente della Milano-Meda, anche se qui non mancano passaggi difficili come gallerie artificiali e opere di scavalco. A Desio è stato completato il campo base operativo, che ospiterà il personale di cantiere e sarà il punto di riferimento per il coordinamento di numerose attività sul territorio. A Cesano Maderno sono in corso lavorazioni su gallerie artificiali e viabilità connessa. Le modifiche alla circolazione sono articolate in più fasi per limitare l’impatto sul traffico urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tratta C: gallerie e ponte sul Lambro

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