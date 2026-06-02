la trasferta del campione alla dobbiaco run

Notizia in breve

Un campione ha partecipato alla Dobbiaco Run, una corsa che si svolge in Trentino. La trasferta si è conclusa con successo, con il atleta che ha preso parte alla competizione e ha terminato la gara. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento. La partecipazione si inserisce nelle attività di preparazione e allenamento in vista di prossimi appuntamenti sportivi. La corsa si è svolta sotto condizioni climatiche favorevoli e senza alterazioni del percorso ufficiale.