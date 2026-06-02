La trasferta del Campione alla Dobbiaco Run
Un campione ha partecipato alla Dobbiaco Run, una corsa che si svolge in Trentino. La trasferta si è conclusa con successo, con il atleta che ha preso parte alla competizione e ha terminato la gara. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento. La partecipazione si inserisce nelle attività di preparazione e allenamento in vista di prossimi appuntamenti sportivi. La corsa si è svolta sotto condizioni climatiche favorevoli e senza alterazioni del percorso ufficiale.
Prato, 2 giugno 2026 – Si è conclusa con grande soddisfazione la tradizionale trasferta organizzata dal Negozio Il Campione di Prato, guidata dall'ultramaratoneta Antonio Spichetti, che anche quest'anno ha portato un numeroso gruppo di appassionati a vivere tre giorni immersi nello straordinario scenario delle Dolomiti. La partecipazione è stata ancora una volta significativa: quasi cinquanta podisti hanno scelto di prendere parte a questa esperienza che unisce sport, amicizia, natura e scoperta del territorio. Un viaggio che va ben oltre la semplice competizione, trasformandosi in un'occasione per condividere emozioni e momenti di aggregazione in uno dei contesti paesaggistici più affascinanti d'Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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