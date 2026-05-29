Gianni Poli | Dalla vittoria a New York alla Cortina-Dobbiaco Run | Run2u Ep 20
Nel 1986, un atleta italiano vinse la maratona di New York, tagliando il traguardo a Central Park. Oggi, con lo stesso entusiasmo, partecipa alla Cortina-Dobbiaco Run, una gara che si svolge tra le montagne delle Dolomiti.
Nel 1986 faceva piangere di gioia l’Italia tagliando per primo il traguardo di Central Park. Oggi, con lo stesso sorriso e la stessa immutata passione, accoglie i runner tra le vette delle Dolomiti. Nella puntata N. 20 di Run2u abbiamo avuto l’onore di ospitare una vera leggenda dell’atletica azzurra: Gianni Poli. Non si parla solo di record e di quel leggendario muro dei 2h10? abbattuto per la prima volta, ma del lato più umano della corsa: la fatica, la resilienza e la bellezza di organizzare eventi unici come la Cortina-Dobbiaco Run. Mettetevi comodi, questa è la storia di un uomo che ha cambiato la storia del podismo italiano. Allacciate le scarpe e. 🔗 Leggi su Oasport.it
Gianni Poli: Dalla vittoria a New York alla Cortina-Dobbiaco Run | Run2u Ep. 20
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