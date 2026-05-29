Nel 1986 faceva piangere di gioia l’Italia tagliando per primo il traguardo di Central Park. Oggi, con lo stesso sorriso e la stessa immutata passione, accoglie i runner tra le vette delle Dolomiti. Nella puntata N. 20 di Run2u abbiamo avuto l’onore di ospitare una vera leggenda dell’atletica azzurra: Gianni Poli. Non si parla solo di record e di quel leggendario muro dei 2h10? abbattuto per la prima volta, ma del lato più umano della corsa: la fatica, la resilienza e la bellezza di organizzare eventi unici come la Cortina-Dobbiaco Run. Mettetevi comodi, questa è la storia di un uomo che ha cambiato la storia del podismo italiano. Allacciate le scarpe e. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gianni Poli: Dalla vittoria a New York alla Cortina-Dobbiaco Run | Run2u Ep. 20

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gianni Poli: Dalla vittoria a New York alla Cortina-Dobbiaco Run | Run2u Ep. 20

Notizie e thread social correlati

Stefano Baldini a Run2u parla dell’Effetto Maratona 20 anni dopo Atene, e guarda verso LA 2028In questa puntata di Run2u, si approfondisce l’effetto della Maratona di Atene, disputata 20 anni fa, e si analizzano le prospettive per le prossime...

Alberto Vender: dalla Corsa in Montagna ai Successi Internazionali ospite a Run2u 15Alberto Vender, atleta noto sia per la corsa in montagna sia per le competizioni internazionali, è stato ospite a Run2u 15.

Si parla di: Cortina Dobbiaco Run, ai nastri di partenza; Cortina Dobbiaco Run: tutto quello che c'è da sapere.