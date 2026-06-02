L’autopsia sui corpi di Salvo Felice e Patrizia Zangaglia, trovati senza vita domenica mattina in un’abitazione, chiarirà le cause del decesso. Durante il sopralluogo sono stati trovati alcuni psicofarmaci. Le autorità continuano le indagini, senza escludere altre ipotesi. La procura ha disposto l’esame dei medicinali trovati e l’autopsia per determinare eventuali cause naturali o altre circostanze. La famiglia si trova sotto shock, mentre proseguono gli accertamenti.

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte di Salvo Felice e Patrizia Zangaglia, trovati senza vita domenica mattina nella loro abitazione di via Canonici. Al momento non è infatti possibile stabilire l’origine della tragedia, anche se i carabinieri hanno potuto sin da subito escludere una morte violenta. I corpi dei due conviventi – lui 65, lei 62 anni – non presentavano infatti segni di lesioni o di colluttazione, né sono emerse tracce di effrazione o indizi tali da far ricondurre al coinvolgimento di terzi. Restano quindi aperte altre piste, dal malore al gesto volontario, fino all’ intossicazione. Certezza che, si diceva, potrà arrivare soltanto dall’esito degli accertamenti medico legali e dai test tossicologici che, a breve, verranno disposti dalla procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di via Canonici. Morti in casa, la verità dall’autopsia. Rinvenuti alcuni psicofarmaci

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