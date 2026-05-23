Sub piemontesi morti alle Maldive salme sequestrate arrivate a Malpensa | autopsia per capire la verità sulla tragedia
I corpi dei subacquei piemontesi deceduti alle Maldive sono stati trasferiti all’aeroporto di Malpensa, dopo il sequestro delle salme. Sono in corso autopsie per determinare le cause della tragedia. I due uomini sono rispettivamente originari di Poirino e Omegna.
I corpi dei subacquei piemontesi Muriel Oddenino (Poirino) e Federico Gualtieri (Omegna), morti alle Maldive, sono stati riportati in Italia. Alle 13:10 di oggi, 23 maggio, il volo di linea della Turkish Airlines a bordo del quale viaggiavano insieme ai feretri delle altre vittime della tragedia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Sullo stesso argomento
Maldive, rientrate a Malpensa le salme degli altri 4 sub morti nella grotta di Alimathà, domani autopsia su BenedettiDopo l’arrivo a Malpensa, le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri saranno sottoposte ad autopsia...
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l’arrivo a Malpensa(Adnkronos) – Tragedia alle Maldive, sono rientrate oggi in Italia le salme degli altri 4 sub che hanno perso la vita durante una immersione in...
Sub piemontesi morti alle Maldive, salme (sequestrate) arrivate a Malpensa: autopsia per capire la verità sulla tragediaNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... torinotoday.it
Sono state rimpatriate le salme dei sub morti alle MaldiveÈ atterrato intorno alle 13.10 il volo della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme dei quattro italiani morti durante una immersione. avvenire.it
Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani: ricercatrice Montefalcone e figlia, 2 piemontesi e un padovano https://www.lavocedelnordest.eu/tragedia-alle-maldive-morti-5-italiani-ricercatrice-montefalcone-e-figlia-muore-anche-un-padovano/ Le cinque vittime, sono l facebook