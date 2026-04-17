Omicidio Bongiorni la verità choc dall’autopsia | Com’è morto

Nuovi dettagli emergono sull’autopsia di Giacomo Bongiorni, il 47enne trovato morto a Massa nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma. L’esame medico fornisce indicazioni precise sulle cause del decesso, con risultati che hanno sorpreso gli inquirenti. La procura ha avviato indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto, mentre la famiglia dell’uomo aspetta aggiornamenti ufficiali.

Emergono dettagli sempre più drammatici sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma. Una vicenda che fin dalle prime ore aveva suscitato sgomento, ma che ora, alla luce dei primi riscontri medico-legali, assume contorni ancora più violenti e inquietanti. Le indiscrezioni legate all’autopsia, eseguita a Genova dal medico legale Francesco Ventura, raccontano infatti di un’aggressione brutale, ben oltre una semplice colluttazione degenerata. Non sarebbe stata una caduta a provocare la morte dell’uomo, ma un pestaggio feroce, caratterizzato da colpi ripetuti e diretti verso parti vitali del corpo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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