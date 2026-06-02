La terza sessione di Aria di Musica – Arezzo Rock Italian Academy

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo ospita la terza sessione di Aria di Musica – Arezzo Rock Italian Academy, iniziativa promossa dalla Fondazione Arezzo Wave Italia e finanziata dal Fondo Sociale Europeo della Regione Toscana. La manifestazione si svolge nella città toscana e coinvolge giovani artisti e musicisti emergenti. L’evento si tiene dal 2 giugno 2026 e prosegue nelle prossime settimane, offrendo un palcoscenico alle nuove generazioni nel settore musicale.

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Arezzo, 2 giugno 2026 – È in pieno svolgimento ad Arezzo la terza sessione di ARIA di Musica – Arezzo Rock Italian Academy, il progetto ideato e curato dalla Fondazione Arezzo Wave Italia e realizzato grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo della Regione Toscana. Dopo le prime due sessioni svoltesi a Lucignano, il percorso formativo entra ora nel vivo con una settimana intensiva in programma dal 1° al 6 giugno 2026, mentre l'ultima sessione si terrà dal 27 settembre al 4 ottobre 2026, in concomitanza con la 40ª edizione di Arezzo Wave, prevista il 2, 3 e 4 ottobre al Teatro Tenda di Arezzo. Questa terza sessione è dedicata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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