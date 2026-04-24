Il 24 aprile 2026, nella città di Arezzo, prende il via la seconda sessione di ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, un progetto promosso dalla Fondazione Arezzo Wave Italia in collaborazione con la Regione Toscana. L’iniziativa si rivolge ai giovani musicisti tra i 18 e i 35 anni e coincide con i 40 anni del tradizionale Arezzo Wave Festival. La sessione si svolgerà nei prossimi mesi, coinvolgendo diversi giovani artisti.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Al via la seconda sessione di ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, il nuovo progetto promosso da Fondazione Arezzo Wave Itali a e Regione Toscana, nato in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave Festival e rivolto ai giovani talenti della musica tra i 18 e i 35 anni. Dal 28 aprile al 3 maggio il Teatro Comunale di Lucignano torna a ospitare l’academy con un programma che intreccia visione e pratica, coinvolgendo docenti e professionisti provenienti da diversi ambiti dell’industria musicale. Tra questi Alex Braga, I Ladri di Carrozzelle e numerosi altri protagonisti del settore. Tema centrale della sessione sarà il rapporto tra musica e intelligenza artificiale, approfondito nella giornata inaugurale con gli interventi di Alex Braga e Alessandro Mecocci.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aria di musica, torna l’Arezzo Rock Italian Academy

Notizie correlate

ARÌA di musica 2026: BigMama invita i giovani artisti toscani a entrare nella residenza di Arezzo WaveÈ aperto il bando pubblico ARIA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy 2026, la residenza artistica musicale promossa dalla Fondazione Arezzo Wave...

Neuroscienze: Francesca Ferroni e Davide Albertini selezionati per una fellowship all’Italian Academy della Columbia UniversityImportante riconoscimento internazionale per l’Università di Parma e la sua Unità di Neuroscienze: Francesca Ferroni e Davide Albertini sono stati...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Aria di Vita: la musica per dare voce ai pazienti con malattia rara; Manutenzione del pontile sul Po grazie ad un Patto di collaborazione; Frenetika: tre giorni di musica frizzantina, swap party e bancarelle; Milano, concerto Akademie für Alte Musik Berlin, 14/04/2026.

Aria di musica, torna l’Arezzo Rock Italian AcademyDal 28 aprile al 3 maggio al Teatro Comunale di Lucignano arrivano Alex Braga, I Ladri di Carrozzelle e numerosi altri protagonisti del settore ... lanazione.it

Arriva «Aria di musica», il bando che aiuta i giovani musicisti ad emergereIn Toscana soffia aria di neve e «Aria di musica». Questo il nome dell'iniziativa ideata da Mauro Valenti, l'inventore di Arezzo Wave, per aiutare i giovani che vogliono intraprendere una carriera nel ... corrierefiorentino.corriere.it

Secondo Gambero Rosso le ciambelle fritte più buone di Roma respirano l'aria di mare! - facebook.com facebook